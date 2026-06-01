Elecciones 2026: El endeble motivo del Gobierno para impugnar el preconteo

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Según una fuente del alto Gobierno, una de las razones que llevaron al presidente Gustavo Petro a objetar los resultados del preconteo de la Registraduría en las elecciones generales de ayer, 31 de mayo, es un estudio sobre el comportamiento de 6.000 mesas de votación.

En contexto: El presidente Gustavo Petro no aceptó los resultados del preconteo electoral

De acuerdo con la fuente gubernamental, el estudio –cuyos autores no han sido revelados hasta ahora– encontró comportamientos atípicos en 251 mesas situadas en Bogotá, Medellín y en consulados, especialmente el de Orlando, Florida.

Las alegadas irregularidades serían de tres tipos:

En algunas mesas hay concentración de votos en porcentajes iguales o superiores al 70 por ciento por el candidato ganador de la primera vuelta Abelardo de la Espriella. En otras mesas aparecen más votos que votantes inscritos. En algunos consulados, la fuente cita como ejemplo el de Orlando en la Florida, donde hubo una enorme afluencia de electores en los días de votación anticipada. Según estimaciones del propio Gobierno, los tiempos promedio para votar no concuerdan con el número de ciudadanos que lo hicieron.

Las conclusiones preliminares de ese estudio fueron presentadas ayer al presidente Gustavo Petro por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

A eso se sumó lo que el presidente califica como irregularidad y que consiste en el aumento de 800.000 votantes en el censo electoral.

Por eso publicó el trino que puso en vilo al país en el que dice que solo aceptará la decisión de las comisiones escrutadoras encabezadas por jueces de la República:

La objeción del presidente al crecimiento del censo electoral no parece tener fundamento.

El aumento del número de votantes entre lad elecciones de marzo y las de ayer se produce por las inscripciones que se cierran dos meses antes del día de las votaciones y por el corte de las cédulas de nuevos ciudadanos que se hace cuatro meses antes de cada elección.

Es necesario esperar a que el Gobierno haga públicas las pruebas de lo que considera comportamientos atípicos.

También estudian si, jurídicamente, es posible que el Gobierno lleve la queja ante los jueces o si la legitimación solo la tienen los partidos y movimientos políticos que se sientan afectados.

De momento, los argumentos no suenan contundentes sino más bien a una reacción de mal perdedor ante los resultados electorales.

La declaración de X (antes Twitter) del presidente Petro puede perjudicar a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, quien necesita buscar aliados nuevos para intentar ganar la segunda vuelta en veinte días.

El mensaje de Cepeda debió orientarse a acercar a sectores que pueden repotenciar su aspiración con miras a la elección definitiva, pero el énfasis en la posibilidad de un fraude no acerca a nadie, sino que asusta y hace más difícil cualquier alianza.

Por ejemplo, Sergio Fajardo ha manifestado sus fuertes objeciones éticas al candidato Abelardo de la Espriella. También ha hecho públicos reparos a la conducta del Gobierno durante el período electoral, pero ha sido menos duro en las críticas a Iván Cepeda.

En estas circunstancias, un guiño de Sergio Fajardo valdría oro para la golpeada aspiración de Cepeda. Ese guiño es mucho más difícil después de la pataleta presidencial objetando el preconteo y el subsiguiente discurso de Iván Cepeda.

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