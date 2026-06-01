“No es novedoso”: senador electo Enrique Gómez tras declaraciones de Petro sobre preconteo electoral
En la noche del 31 de mayo el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los comicios presidenciales que se hicieron y aseguró no reconocer los resultados del preconteo electoral.
“No es novedoso”: senador electo Enrique Gómez tras declaraciones de Petro sobre preconteo electoral
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...