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01 jun 2026 Actualizado 13:17

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“No es novedoso”: senador electo Enrique Gómez tras declaraciones de Petro sobre preconteo electoral

En la noche del 31 de mayo el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los comicios presidenciales que se hicieron y aseguró no reconocer los resultados del preconteo electoral.

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Laura Duarte@laurad_duarte

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Laura Duarte

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Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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