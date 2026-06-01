“Las bases tomaron una decisión libre”: Efraín Cepeda sobre votos conservadores en primera vuelta
En 6AM W, el congresista Efraín Cepeda hizo un análisis de la votación del Partido Conservador en las elecciones presidenciales del pasado 31 de mayo.
“Las bases tomaron una decisión libre”: Efraín Cepeda sobre votos conservadores en primera vuelta
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...