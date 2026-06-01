Iván Cepeda está “casi secuestrado” por comunicadores sin mucha experiencia: Iván Gallo

El periodista Iván Gallo pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre la jornada electoral de este domingo 31 de mayo. En estas, Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda fueron los candidatos elegidos para disputar la Presidencia de la República en una segunda vuelta.

“Hubo una incapacidad absoluta del equipo de comunicaciones de Iván Cepeda que derrochó el capital político de Cepeda”, dijo Gallo tras conocer los resultados de la jornada.

En referencia, dijo: “Yo creí que tenía una estrategia y que les iba a funcionar. Y era la estrategia de decir que no le estaba saliendo a los medios hegemónicos, porque los medios hegemónicos no lo estaban invitando, creí que iban a ser coherentes”.

¿Es posible darle la vuelta a la campaña y que Iván Cepeda gane en segunda vuelta?

“No, y más duro que esa derrota fue el discurso. Fue muy aplanchante para los seguidores de Iván. Dice mi maestro León Cepeda, ‘el que aflige, afloja’. Y ayer vimos a un candidato que, además, nos dimos cuenta que sí podía salir sin papel a leer un discurso. Que sí tenía sentimientos, que era humano y que podía provocar algún tipo de indignación, ya era muy tarde”, afirmó.

Incluso, reveló que según lo que tiene entendido es que Cepeda “está casi que secuestrado por unos comunicadores muy radicales y que no tienen mucha experiencia tampoco, porque es que usted puede ser radical y vender ese cuento, pero están dando palos de ciego y ahí están los resultados”.

Asimismo, contó que “León está intentando hacer un puente con Claudia López, por ejemplo, que es tan cercano, que Juan Daniel Oviedo tiene intención de sentarse a tomarse un café, pero Iván Cepeda no se ha movido, y ellos esperan el llamado directamente a Iván Cepeda”.

En cuanto al discurso de Cepeda, en el que mencionó que no aceptaba los resultados de la jornada, Gallo afirmó que esto hace que se rompan los puentes que podían tenderse con otras opciones más moderadas.

“Yo no sé en qué momento la izquierda se volvió tan conspiranóica”, dijo.