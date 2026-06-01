“La Selección Colombia no le pertenece a ninguna campaña”: Iván Cepeda

Iván Cepeda que la Selección Colombia no le pertenece a ninguna campaña | Getty Images/ FCF

En una rueda de prensa, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, criticó que la campaña de Abelardo De La Espriella utilice la camiseta de la Selección Colombia como símbolo político de cara a la segunda vuelta presidencial.

“El señor se acostumbra a robarse las cosas. Ahora se roba la camiseta de la Selección Colombia”, dijo.

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Además, cuestionó las respuestas entregadas por la Federación Colombiana de Fútbol frente al uso de la camiseta y aseguró que la Tricolor “no es patrimonio” de ninguna campaña política.

“La Selección Colombia nos pertenece a todas y todos. Yo no conozco a nadie que no sea hincha de la Selección Colombia”, mencionó.

Por tal motivo, Cepeda le pidió a su campaña que no utilicen la camiseta de la Selección ni otros símbolos nacionales con fines electorales.

“Yo no recurro a los símbolos patrios como parte de un uso utilitario de la política electoral”, afirmó.

“Que no aparezca como una dádiva de Noboa”

Durante su intervención, Cepeda también cuestionó que decisiones comerciales relacionadas con aranceles dentro de la Comunidad Andina de Naciones estén siendo presentadas como un supuesto favor político del presidente ecuatoriano Daniel Noboa y de la campaña de Abelardo De La Espriella.

“Que no aparezca como una especie de regalo o dádiva del presidente Noboa y del candidato De La Espriella”, dijo.

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Finalmente, insistió en que ni los símbolos nacionales ni decisiones multilaterales pueden ser apropiadas políticamente por una candidatura.

“No se robe las cosas que pertenecen a la Nación”, concluyó.

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