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01 jun 2026 Actualizado 16:08

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“El legado del presidente Uribe sigue más vigente que nunca”: María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal analiza los resultados que dejó la jornada electoral en Colombia por la primera vuelta presidencial.

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María Fernanda Cabal pasó por los micrófonos de 6AM W y se refirió a la jornada electoral que se realizó este domingo 31 de mayo, donde Abelardo de la Espriella obtuvo la mayoría de votos seguido de Iván Cepeda.

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