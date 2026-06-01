“El legado del presidente Uribe sigue más vigente que nunca”: María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal analiza los resultados que dejó la jornada electoral en Colombia por la primera vuelta presidencial.
“El legado del presidente Uribe sigue más vigente que nunca”: María Fernanda Cabal
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María Fernanda Cabal pasó por los micrófonos de 6AM W y se refirió a la jornada electoral que se realizó este domingo 31 de mayo, donde Abelardo de la Espriella obtuvo la mayoría de votos seguido de Iván Cepeda.
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