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01 jun 2026 Actualizado 11:31

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“Uno aquí tiene que reconocer la derrota”: Centro Democrático sobre elecciones presidenciales

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, reafirmó lo dicho por la candidata Paloma Valencia y confirmó que en la segunda vuelta apoyarán a Abelardo de la Espriella.

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Este lunes, 1 de junio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, quien se refirió a la derrota de esa colectividad y su candidata, Paloma Valencia, en las elecciones presidenciales del pasado domingo en donde Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se quedaron con las mayorías y se medirán en una segunda vuelta.

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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