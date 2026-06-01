“Uno aquí tiene que reconocer la derrota”: Centro Democrático sobre elecciones presidenciales
Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, reafirmó lo dicho por la candidata Paloma Valencia y confirmó que en la segunda vuelta apoyarán a Abelardo de la Espriella.
“Uno aquí tiene que reconocer la derrota”: Centro Democrático sobre elecciones presidenciales
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Este lunes, 1 de junio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, quien se refirió a la derrota de esa colectividad y su candidata, Paloma Valencia, en las elecciones presidenciales del pasado domingo en donde Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se quedaron con las mayorías y se medirán en una segunda vuelta.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...