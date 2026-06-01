“Uno aquí tiene que reconocer la derrota”: Centro Democrático sobre elecciones presidenciales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este lunes, 1 de junio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, quien se refirió a la derrota de esa colectividad y su candidata, Paloma Valencia, en las elecciones presidenciales del pasado domingo en donde Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se quedaron con las mayorías y se medirán en una segunda vuelta.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 13:52 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: