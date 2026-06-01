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“Necesitamos un millón de votos por semana”: Gustavo Bolívar sobre estrategia contra De La Espriella

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el exsenador Gustavo Bolívar reconoció que la campaña presidencial de Iván Cepeda cometió errores estratégicos durante la primera vuelta presidencial y aseguró que ahora el reto será conquistar nuevos sectores políticos para enfrentar a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta.

“Necesitamos un millón de votos por semana”, afirmó.

Bolívar aseguró que el resultado obtenido por Cepeda estuvo dentro de los márgenes que proyectaban la mayoría de las encuestas, aunque admitió que dentro de la campaña existía optimismo sobre una posible victoria en primera vuelta.

“Creíamos que podíamos ganar en primera vuelta, pero no tuvimos una estrategia para seducir a esas personas”, dijo.

El exsenador también reconoció que la campaña de Abelardo de la Espriella logró consolidar el llamado “voto útil” de la derecha, especialmente tras el desplome de la candidatura de Paloma Valencia: “La otra campaña hizo una estrategia muy válida de convocar al voto útil”.

Bolívar aseguró que ahora el objetivo será acercarse a sectores de centro y a votantes de candidatos como Sergio Fajardo y Claudia López.

“Estoy muy seguro de que ese millón de votos mayoritariamente va a venir a votar por Iván Cepeda”, mencionó.

Además, sostuvo que una parte del electorado de Juan Daniel Oviedo también podría respaldar al candidato del Pacto Histórico en segunda vuelta.

“Hay tres millones de votos flotando y quien pesque la mayoría se va a acercar a los doce millones de votos”, dijo.

“Sí se han cometido errores”

De igual manera, Bolívar admitió que la campaña de Iván Cepeda tuvo problemas para conectar con sectores del electorado durante la primera vuelta presidencial: “Sí, se han cometido errores y el resultado de ayer no era esperado”.

El exsenador defendió la postura del presidente Gustavo Petro frente al preconteo electoral y aseguró que el Pacto Histórico espera los escrutinios oficiales antes de reconocer plenamente los resultados: “El preconteo no es un resultado oficial”.

Bolívar insistió en que el movimiento mantiene dudas sobre posibles inconsistencias electorales, recordando episodios ocurridos en elecciones anteriores.

“Hace cuatro años al Pacto Histórico le robaron 700 mil votos que luego encontramos en los escrutinios”, afirmó.

Por otro lado, defendió la participación pública del presidente Gustavo Petro durante la campaña presidencial y aseguró que el mandatario nunca pidió explícitamente votar por Iván Cepeda: “Él jamás se ha referido al candidato Cepeda ni puede hacerlo, porque esa es la línea roja”.

Finalmente, Bolívar aseguró que la campaña buscará fortalecer su operación política para la segunda vuelta presidencial y reconoció que durante la jornada electoral les faltaron recursos para movilizar votantes.

“El día D, como nosotros lo llamamos, es el día donde más se gasta plata en las campañas, y el que tenga más plata el último día gana (...) Hemos sido la campaña más austera, con los votos de reposición que ganamos ayer vamos a buscar los préstamos para poder tener dinero”, concluyó.