“Petro no se callará, simplemente mostrará el camino”: presidente por investigaciones en Cámara

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

A tan solo cuatro días de las elecciones presidenciales, el mandatario Gustavo Petro comenzó una gira por la costa Caribe.

La gira la inició este miércoles en Sincelejo, con un evento con los niños y niñas del colegio José Ignacio López, quienes le realizaron varias preguntas al presidente sobre su vida y lo que quieren para el país.

Luego, el mandatario asistió a un evento público y en su intervención, lanzó varias pullas hacia los candidatos presidenciales y habló de lo clave que son las elecciones del próximo 31 de mayo.

Se refirió a los “animalitos”, que quieren llegar al poder, llenos de odio y resentimiento. Aseguró que la gente debe salir a votar para evitar que “vampiros y vampiras” lleguen al poder.

Participación en política

En medio de su intervención, el alto mandatario se refirió a los procesos judiciales que existen en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por presunta participación indebida en política.

Aseguró que “Petro no se va a callar, simplemente va a mostrar el camino”, para referirse a los cuestionamientos por el supuesto apoyo hacia la candidatura de Iván Cepeda.