Si nos concentramos en llegar a acuerdos sobre soluciones, podemos salir adelante: Claudia López

En entrevista con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, la candidata a la presidencia, Claudia López manifestó que para lograr buenas relaciones en política se debe respetar a todo el mundo, hacer acuerdos por encima de la mesa y sin clientelismo, “la gente intenta medirle el aceite a uno, pero he metido a 108 corruptos a la cárcel”. Sobre el futuro del congreso elegido el 8 de marzo, dijo que este será el más equitativo en representación, en regiones, etnias y visiones ideológicas, “nunca la centroizquierda había tenido 70 curules, eso es bueno para la democracia, pero hace falta es respeto porque yo no quiero meter ningún expresidente a la cárcel, quiero que se vayan a cuidar a los nietos y que nos dejen salir adelante. Lo que sí quiero es llegar a acuerdos para recuperar la seguridad, para entregar medicamentos, para tener un sistema mixto de salud y jornada escolar de 7 horas”.

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