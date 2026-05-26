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26 may 2026 Actualizado 00:52

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Si nos concentramos en llegar a acuerdos sobre soluciones, podemos salir adelante: Claudia López

La candidata dijo que buscará acuerdos en el congreso para recuperar la seguridad, enfrentar la crisis de seguridad y lograr una jornada escolar de 7 horas.

Obras de la primera línea del metro, Claudia López - Getty Images

Obras de la primera línea del metro, Claudia López - Getty Images

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Nicolás Llanodiscover

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En entrevista con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, la candidata a la presidencia, Claudia López manifestó que para lograr buenas relaciones en política se debe respetar a todo el mundo, hacer acuerdos por encima de la mesa y sin clientelismo, “la gente intenta medirle el aceite a uno, pero he metido a 108 corruptos a la cárcel”. Sobre el futuro del congreso elegido el 8 de marzo, dijo que este será el más equitativo en representación, en regiones, etnias y visiones ideológicas, “nunca la centroizquierda había tenido 70 curules, eso es bueno para la democracia, pero hace falta es respeto porque yo no quiero meter ningún expresidente a la cárcel, quiero que se vayan a cuidar a los nietos y que nos dejen salir adelante. Lo que sí quiero es llegar a acuerdos para recuperar la seguridad, para entregar medicamentos, para tener un sistema mixto de salud y jornada escolar de 7 horas”.

Le puede interesar: El tormento de ciudadanos es el atraco, la extorsión y que no entreguen medicamentos: Claudia López

Vea la entrevista completa aquí:

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