Queremos sentar un precedente, este ni ningún presidente puede violar las garantías: Claudia López

La candidata presidencial, Claudia López estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga donde habló de diferentes temas a pocos días de las elecciones, entre ellos, sobre sus propuestas y la reciente denuncia que hizo al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política a favor de Iván Cepeda.

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Recientemente la candidata presidencial Claudia López denunció ante las autoridades presuntas intervenciones indebidas en política por parte del presidente Gustavo Petro, asegurando que el mandatario habría utilizado recursos públicos y medios institucionales para afectar su candidatura y favorecer la campaña de Iván Cepeda.

Según explicó, dentro de las pruebas entregadas se incluyen publicaciones y declaraciones en las que, a su juicio, el jefe de Estado ha promovido la campaña de Cepeda y de su partido político.

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En Sin Anestesia de La Luciérnaga, López dijo que: “yo soy una demócrata, yo confío en las instituciones, yo no me voy a tomar la justicia por mano propia. Lo que yo tengo que hacer es documentar, como lo he hecho toda mi vida con rigor. Es una denuncia con pruebas sustentadas, días, horas, fechas, cómo intervino, qué dijo, qué dice la ley, por qué está prohibido, etc. Entonces eso es lo que uno tiene que hacer como ciudadano, yo sí creo que vamos a poder sentar un precedente de que ni este ni ningún presidente puede intervenir, violar las garantías de las elecciones, romper la imparcialidad, porque pues él ya tiene el gobierno, ya tiene el clientelismo, ya hace corrupción y además usa su cuenta, medios públicos, el presupuesto, medios de comunicación masiva para hacer campaña. Realmente así es muy difícil, pues uno hace esto con todo el amor por Colombia, pero también necesita unas mínimas garantías para poderlo hacer”.

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