Lo único espectacular que hace son negocios con Alex Saab: Roy Barreras a Abelardo de la Espriella
Roy Barreras arremetió contra Abelardo de la Espriella y su candidatura: “ojalá no fuera candidato”, expresó.
El candidato presidencial Roy Barreras estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga y habló de los otros aspirantes a la Casa de Nariño, entre ellos Abelardo de la Espriella, a quien le lanzó críticas y cuestionamientos por sus propuestas y sus “amistades”.
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En medio de una parodia, Barreras mencionó que De la Espriella solo hace cosas espectaculares con Alex Saab.
“Sus sanciones son malísimas, como su ron y su campaña. Usted espectacular solo hace los negocios con Alex Saab. Todo mal con usted”, dijo.
Incluso, le lanzó un cuestionamiento: “¿Cómo van sus amigos como el ‘Ñeñe’ Hernández, Mancuso, el ‘Tuso’ Sierra?”.
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Crítica a campaña de Abelardo
Sobre la propuesta de seguridad de Abelardo de la Espriella, que es uno de sus pilares para las elecciones, aseguró que quien “les ofrece violencia a los colombianos, el que promete violencia, genera más inseguridad”.
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Finalmente, en la parodia señaló que Abelardo de la Espriella no llegará a la Casa de Nariño, al menos no con su apoyo.
“Ojalá no fuera candidato”, concluyó.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...