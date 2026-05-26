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26 may 2026 Actualizado 00:54

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Lo único espectacular que hace son negocios con Alex Saab: Roy Barreras a Abelardo de la Espriella

Roy Barreras arremetió contra Abelardo de la Espriella y su candidatura: “ojalá no fuera candidato”, expresó.

Abelardo de la Espriella y Roy Barreras. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / Caracol Radio

Abelardo de la Espriella y Roy Barreras. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / Caracol Radio

Abelardo de la Espriella y Roy Barreras. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / Caracol Radio
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El candidato presidencial Roy Barreras estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga y habló de los otros aspirantes a la Casa de Nariño, entre ellos Abelardo de la Espriella, a quien le lanzó críticas y cuestionamientos por sus propuestas y sus “amistades”.

Vea aquí: Roy Barreras arremete contra la paz total: No pusieron límites y los bandidos están mamando gallo

En medio de una parodia, Barreras mencionó que De la Espriella solo hace cosas espectaculares con Alex Saab.

“Sus sanciones son malísimas, como su ron y su campaña. Usted espectacular solo hace los negocios con Alex Saab. Todo mal con usted”, dijo.

Incluso, le lanzó un cuestionamiento: “¿Cómo van sus amigos como el ‘Ñeñe’ Hernández, Mancuso, el ‘Tuso’ Sierra?”.

Le puede interesar: El dueño del equipo al que me matriculé es Gustavo Petro, pero dijo “usted no juega”: Roy Barreras

Crítica a campaña de Abelardo

Sobre la propuesta de seguridad de Abelardo de la Espriella, que es uno de sus pilares para las elecciones, aseguró que quien “les ofrece violencia a los colombianos, el que promete violencia, genera más inseguridad”.

Lea aquí: “No representamos lo mismo”: Paloma Valencia descarta café con Abelardo de la Espriella

Finalmente, en la parodia señaló que Abelardo de la Espriella no llegará a la Casa de Nariño, al menos no con su apoyo.

“Ojalá no fuera candidato”, concluyó.

Reviva la entrevista completa con Roy Barreras AQUÍ:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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