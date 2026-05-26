Lo único espectacular que hace son negocios con Alex Saab: Roy Barreras a Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella y Roy Barreras. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / Caracol Radio

El candidato presidencial Roy Barreras estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga y habló de los otros aspirantes a la Casa de Nariño, entre ellos Abelardo de la Espriella, a quien le lanzó críticas y cuestionamientos por sus propuestas y sus “amistades”.

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En medio de una parodia, Barreras mencionó que De la Espriella solo hace cosas espectaculares con Alex Saab.

“Sus sanciones son malísimas, como su ron y su campaña. Usted espectacular solo hace los negocios con Alex Saab. Todo mal con usted”, dijo.

Incluso, le lanzó un cuestionamiento: “¿Cómo van sus amigos como el ‘Ñeñe’ Hernández, Mancuso, el ‘Tuso’ Sierra?”.

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Crítica a campaña de Abelardo

Sobre la propuesta de seguridad de Abelardo de la Espriella, que es uno de sus pilares para las elecciones, aseguró que quien “les ofrece violencia a los colombianos, el que promete violencia, genera más inseguridad”.

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Finalmente, en la parodia señaló que Abelardo de la Espriella no llegará a la Casa de Nariño, al menos no con su apoyo.

“Ojalá no fuera candidato”, concluyó.

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