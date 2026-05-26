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Oviedo advierte sobre uso indebido de fondos de salud en campañas políticas, incluyendo la de Cepeda

En entrevista con ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga, Juan Daniel Oviedo, fórmula presidencial de Paloma Valencia, delineó sus propuestas para el sector salud y compartió sus reflexiones sobre el panorama político actual, a solo cinco días de las elecciones presidenciales.

Recursos de la salud: un plan de choque de 100 días

Oviedo presentó un plan ambicioso para la salud, prometiendo una “atención digna para todos” y la “desactivación de la bomba de la salud” en los 100 primeros días de gobierno. Sus propuestas clave incluyen:

Se comprometió a resolver 10 millones de atenciones represadas en el sistema de salud.

Destinará 3 billones de pesos para la compra masiva de medicamentos, asegurando su acceso a quienes más lo necesitan.

asegurando su acceso a quienes más lo necesitan. Asignará 6 billones de pesos para empezar a saldar la deuda acumulada con las EPS.

Además, Oviedo aseguró que utilizará su experiencia como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para destapar la corrupción en las EPS intervenidas", señalando la falta de transparencia en los estados financieros de entidades como la Nueva EPS y su posible financiación a campañas como la de Iván Cepeda, candidato oficial del Pacto Histórico.

El objetivo, según Oviedo, es despolitizar la salud y “poner al paciente como el centro de nuestros resultados”, garantizando que los recursos invertidos mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

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