Se prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos en mesas de votación ¿por qué? esto dice la ley

De fondo: Mesas de votación organizadaas por la registraduría (Crédito: Colprensa). encima de esta hay una imagen ilustrativa de una persona grabando con un celular (Cortesía: Getty Images)

Durante el próximo domingo 31 de mayo se llevará a cabo la jornada de elecciones para la primera vuelta presidencial, en donde los colombianos decidirán si uno de los candidatos será designado como el jefe de estado para el periodo 2026-2030 o si será necesaria una segunda instancia para elegir entre las dos principales opciones.

Durante este día, las fuerzas de seguridad y los organismos de control como la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación mantendrán una presencia activa para asegurar que el proceso se desarrolle sin irregularidades.

Algo que los sufragantes deben tener en cuenta es que hay ciertas restricciones a la hora de llegar a las mesas de votación. Entre estas, una prohibición al uso de dispositivos móviles dentro de los recintos.

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¿Qué dice la ley sobre el uso de celulares en puestos de votación?

El Decreto 0188 de 2026, expedido antes de las elecciones legislativas, estableció que de las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m está prohibido utilizar celulares, cámaras fotográficas o de video dentro de los de las mesas de votación, especialmente en los cubículos donde se marcan los tarjetones y las urnas donde se depositan.

Esta medida aplica para todos los participantes de la jornada, incluyendo los ciudadanos que ejercen su derecho al voto, jurados de votación y testigos electorales. Sin embargo, hay una excepción para quienes tienen cédula digital.

Los votantes que quieran utilizar este medio para certificar su identificación pueden usar la aplicación oficial de la Registraduría ante los jurados para continuar su proceso, sin embargo, la normativa establece que una vez verificada su identidad, deben guardar el dispositivo de inmediato y no pueden llevarlo en la mano hacia el cubículo.

En cuanto a cámaras de fotografía y video, solo pueden hacer uso de estos los medios de comunicación debidamente acreditados que estén realizando el cubrimiento de la jornada electoral.

Finalmente, la Registraduría también recordó que a partir de las 4:00 p. m., cuando se cierran las urnas y comienza el proceso de escrutinio, los testigos electorales sí pueden utilizar celulares o cámaras como parte de su labor de vigilancia del conteo de votos.

Las autoridades han advertido que el incumplimiento de estas normas puede acarrear la intervención de la fuerza pública, la retención temporal del equipo o incluso la expulsión del puesto de votación.

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¿Por qué no se puede utilizar dispositivos electrónicos en las mesas de votación?

La medida, que suele generar dudas entre los votantes en cada jornada democrática, busca proteger uno de los principios fundamentales del sistema electoral colombiano: el secreto del voto.

El uso de celulares u otros dispositivos de captura de imagen puede funcionar como mecanismo para aseguramiento de compra de votos. Por esa razón, las autoridades reiteraron que no está permitido tomar fotografías del tarjetón ni utilizar dispositivos móviles dentro de los cubículos de votación.

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