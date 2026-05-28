Estoy segura que no me medirán como Paloma Valencia, me medirán como mujer: Valencia

En diálogo con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, la candidata presidencial Paloma Valencia, invitó a las mujeres a que voten por ella, reconociendo que ella está en esa posición no por lo que ha hecho, sino por el trabajo de otras mujeres, “Hubo una vez que las mujeres no votamos, y después todas pudimos votar. Este es un techo que hay que romper. Uno elige una mujer presidente para que muchas mujeres puedan ser presidentes”.

Insistió en que como nación nunca hemos tenido una mujer en la presidencia en más de 200 años; “solo por ese hecho todas las mujeres deberíamos estar unidas. Todas tenemos voces del machismo en la cabeza, esa es una voz que nos dice que somos menos buenas que los hombres, pero sí podemos con muchas cosas. Hay que quitarnos esa voz de encima porque claro que podemos”. Finalmente, prometió que dará lo mejor de ella para que no quede duda de que las mujeres hacen las cosas bien, “Estoy segura de que no me medirán como Paloma Valencia, me medirán como mujer, entonces haré todo lo posible por recuperar la confianza en la política, en la mujer y tener un país unido donde quepamos todos”.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: