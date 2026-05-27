Entrevista Westcol con Abelardo De la Espriella: fecha, hora y qué dijo sobre Iván Cepeda

El creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, anunció que realizará una entrevista con el candidato presidencial Abelardo De la Espriella, siendo este uno de los temas más comentados en redes sociales, luego de que el creador de contenido confirmara que la conversación se realizará antes de las elecciones presidenciales en Colombia.

El anuncio también estuvo acompañado de una fuerte explicación sobre por qué decidió cancelar una charla que tenía prevista con la senadora y candidata Paloma Valencia.

Westcol confirma entrevista con Abelardo De la Espriella

Durante una transmisión en vivo, Westcol reveló que este sábado 30 de mayo sostendrá un encuentro digital con Abelardo De la Espriella, quien actualmente figura entre los nombres más visibles de la contienda presidencial. Aunque todavía no se ha confirmado el horario oficial, el streamer aseguró que en los próximos días entregará más detalles sobre la emisión.

El creador de contenido antioqueño explicó que el objetivo del espacio es seguir acercando temas políticos a las audiencias jóvenes, tal como ocurrió con entrevistas anteriores que realizó con el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Dónde ver la entrevista EN VIVO de Westcol y Abelardo

Hasta el momento, todo apunta a que la entrevista podrá seguirse mediante el canal oficial de Westcol en Kick y en las redes sociales de Abelardo De la Espriella. La conversación se realizaría pocas horas antes de la apertura de las urnas, lo que ha generado expectativa por los temas políticos y personales que podrían tocarse durante la charla.

Las entrevistas políticas del streamer han ganado relevancia en redes sociales debido al impacto que generan entre usuarios jóvenes que normalmente no consumen contenido político tradicional. Cada transmisión suele convertirse rápidamente en tendencia en plataformas digitales.

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Por qué Westcol canceló la entrevista con Paloma Valencia

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la explicación que entregó Westcol sobre la cancelación de la entrevista con Paloma Valencia, pues el influencer aclaró que la decisión no tuvo relación directa con la candidata, sino con situaciones externas relacionadas con apoyos públicos de otros creadores de contenido.

Además, el streamer señaló que no desea que su imagen o trabajo sean vinculados con dinámicas digitales y promociones económicas con las que no comparte afinidad. En medio de la transmisión, criticó algunas prácticas relacionadas con promociones de criptomonedas y modelos de negocio que, según dijo, generan desconfianza.

Además, dejó claro que no mantiene conflictos personales con Paloma Valencia ni con otros aspirantes presidenciales. Incluso afirmó que inicialmente varios candidatos habían aceptado participar en sus espacios digitales antes de la primera vuelta electoral.

Westcol sobre Iván Cepeda

En la misma transmisión, Westcol mencionó que también había contemplado una entrevista con Iván Cepeda. Sin embargo, explicó que el congresista habría preferido realizar el encuentro en una eventual segunda vuelta presidencial.

El creador de contenido aseguró que su intención es conversar con los candidatos más opcionados en las encuestas para ofrecer a sus seguidores una visión más cercana de quienes buscan llegar a la Casa de Nariño.