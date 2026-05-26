El 23 de junio instalaré el PMU con todos los actores del sector salud: Fajardo

En entrevista con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, el candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que si resulta elegido en segunda vuelta el 21 de junio, el 23 instala el Puesto de Mando Unificado con todos los actores del sector salud, “donde nadie se parará hasta que tengamos las cuentas claras, con lo cual, el 7 de agosto ya tenemos que saber qué pasa con el sector salud”. Afirmó que con él en el poder, no se vuelve a perder un peso de la salud y, “todos vamos a tener que poner. Tenemos deudas y tenemos que ver cómo las pagamos y se hace un compromiso. Es tener indicadores claros de manejo del dinero y de desempeño.”

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Sobre la entrega de medicamentos, dijo que desde el día 1 estará trabajando con el sector, “se hace una priorización de pacientes de acuerdo a las necesidades. Eso se puede hacer y de inmediato conseguimos medicamentos para entregarlos. Lo que está pasando con la salud es más duro que el COVID, entonces eso se tiene que articular, se tiene que pagar las cuentas, conseguir recursos para entregar medicamentos y abrir servicios”.

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Finalmente dijo que el país necesitará un préstamo con el FMI bajo una línea especial de crédito flexible, eso se usó con el Covid, “esto se perdió, pero vamos a recuperar esa línea de crédito porque respetaremos la seguridad jurídica y le pondremos transparencia a todo lo que hacemos”.

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