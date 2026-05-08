El cuerpo de Mateo Pérez ya fue dejado en Medicina Legal, informó el CICR.

Antioqua

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se pronunció sobre l a acción humanitaria que culminó con la entrega del cadáver del periodista Mateo Pérez a Medicina Legal de Medellín, que adelantará la plena identificación.

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Recordemos que una comisión conformada por ellos y apoyada por la Defensoría del Pueblo llegó hasta el corregimiento de Travesías del municipio de Briceño, donde el grupo ilegal Frente 36 entregó el cuerpo sin vida del comunicador que vivía en la población de Yarumal.

“Esta acción humanitaria tuvo como propósito aliviar el sufrimiento de una familia que atravesaba momentos de profundo dolor e incertidumbre, y contribuir a que pueda recuperar el cuerpo de su ser querido para darle una sepultura digna”, agregó la entidad internacional.

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Además, agrega que esta acción humanitaria forense es para prevenir acciones de desaparición y que los cuerpos sin vida sean identificados y entregados a sus familiares.

La Defensoría del Pueblo, que también participó de la recuperación del cuerpo, dijo en su cuenta de X: “Hacemos un llamado a todos los actores armados para que permitan el trabajo de las misiones humanitarias en todo el país”.

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