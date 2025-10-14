Entre enero y septiembre de este 2025 han sido reclutados 123 menores en Colombia
Estos casos han sido reportados a través de un botón de denuncia que tiene activo la Defensoría del Pueblo
Bogotá
Caracol Radio conoció que entre enero y septiembre de este año se han registrado 123 casos de reclutamiento de menores en Colombia. Estos casos de reclutamiento forzado han sido reportados a través de un botón de registro que tiene activo la Defensoría del Pueblo.
Las zonas del país donde se presenta el reclutamiento de menores
Los reportes que ha recibido la Defensoría del Pueblo ubican estos 123 casos de reclutamiento de menores en diferentes departamentos de Colombia.
Cauca: 31 casos de reclutamiento
Antioquia: 17
Chocó: 12
Huila: 10
Nariño: 10
Arauca: 6
Cesar: 6
Norte de Santander: 6
Valle del Cauca: 5 casos de reclutamiento de menores.
Amazonas: 4
Putumayo: 4
Tolima: 4
Magdalena: 3
Bolívar: 2
Guaviare: 1 caso
Santander: 1 caso
Vichada: 1 caso de reclutamiento de menores.
Si nos vamos a los meses del año: En enero fueron 21 menores reclutados, febrero 18, marzo 15, abril 14, mayo 11, junio 16, julio 10 casos, agosto 11 y septiembre 7.
Los grupos armados responsables
Según los datos de la Defensoría del Pueblo las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ son las responsables de 54 casos, otras disidencias sin especificar de 27 casos, el ELN 17, el Clan del Golfo 12 casos, la Segunda Marquetalia de alias ‘Iván Márquez’ en 6 casos de reclutamiento, otro grupo sin identificar en 4 casos y las disidencias de alias ‘Calarcá’ en 3 hechos.
Estas cifras de reclutamiento de menores en Colombia pueden aumentar debido a las denuncias que sigue recibiendo la Defensoría del Pueblo frente a este delito que tiene alto grado de subregistro debido al miedo de reportar estos casos.