Detuvieron a un hombre en Villavicencio acusado de captar menores para distribuir material sexual

La Policía Nacional y la Guardia Civil española han participado en la detención en Villavicencio de un hombre que se dedicaba a captar menores a través de redes sociales como TikTok e Instagram, para posteriormente producir y distribuir material de explotación sexual infantil en la “dark web”.

Las alarmas sonaron hace más de un año, cuando agentes del Grupo IV de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y de la Sección de Explotación Sexual Infantil de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detectaron en las “dark webs” material de abuso sexual infantil.

Las alarmas sonaron hace más de un año, cuando agentes del Grupo IV de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y de la Sección de Explotación Sexual Infantil de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detectaron en las “dark webs” material de abuso sexual infantil.

Modus operandi para atraer a las víctimas

Al identificar a las víctimas, identificaron el modus operandi del sospechoso, que actuó por más de un año: se ganaba la confianza de los menores, los inducía a crear contenido sexual, lo grababa y lo divulgaba en la dark web.

La información que se recibió por canales internacionales y la confirmación de posibles víctimas en España potenció la colaboración entre los cuerpos españoles y terminó en la activación de los mecanismos de cooperación de Interpol. En la operación para la detención del sospechoso se movilizaron agentes españoles a Colombia.

En una fase preliminar, el detenido ha reconocido su implicación en los hechos y ha ingresado en prisión provisional.

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