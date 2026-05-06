“Ningún grupo armado ilegal puede imponer sentencias”: ONU Derechos Humanos

Bogotá

Sigue el rechazo al llamado ‘juicio revolucionario’ que aplicó el ELN a los funcionarios de la Fiscalía Jesús Antonio Pachecho y Rodrigo Antonio López secuestrados el 8 de mayo de 2025 y de los dos policías de la DIJIN, Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez secuestrados el 20 de julio de 2025. Ambos hechos ocurridos en el departamento de Arauca.

Para la ONU Derechos Humanos en Colombia ningún grupo armado ilegal pueden imponer sentencias.

“La privación de la libertad y la imposición arbitraria de penas constituyen graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo con el Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra, que rige para los conflictos no internacionales. Ningún Grupo Armado No Estatal puede privar de libertad o imponer sentencias”.

Este organismo internacional le exige al ELN liberar sin condiciones a los dos funcionarios de la Fiscalía y a los dos de la DIJIN de la Policía.

“Respetando la vida y los derechos humanos, de Rodrigo López, Jesús Pacheco, Frankie Hoyos y Yordin Pérez, funcionarios de la Fiscalía y la Policía. ONU Derechos Humanos rechaza categóricamente la privación arbitraria de la libertad, nombre que se le da a este tipo de secuestro en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Recordemos que la guerrilla del ELN impuso lo que ellos llaman ‘sentencias’ de 60 meses para los dos funcionarios de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía Jesús Antonio Pachecho, de 55 meses para Rodrigo Antonio López, y para los policías de la DIJIN Franki Esley Hoyos Murcia una sentencia de 36 meses de secuestro y 32 meses para Yordin Fabián Pérez.