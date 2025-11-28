Presidenta del CICR concluye visita a Colombia con llamado a reforzar la protección de comunidades

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, culminó este viernes 28 de noviembre una visita de tres días a Colombia, con un llamado a proteger a los niños y a las comunidades vulnerables en medido del conflicto armado.

“A nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, el fuerte deterioro de la situación humanitaria que se vio este año debería servir como advertencia para redoblar los esfuerzos en cuanto al respeto del derecho internacional humanitario (DIH) y la protección de la población civil”, afirmó Spoljaric al cierre de su agenda. “Es crucial para salvar vidas y preservar los caminos hacia la paz”, agregó.

Según datos del CICR, entre enero y septiembre se registró un número mayor de presuntas violaciones al DIH que durante todo el 2024.

A este incremento se suma un aumento del 113 % en los desplazamientos de personas, lo que ven como el reflejo de la intensificación del conflicto y la vulnerabilidad de las comunidades en varias regiones del país.

Durante su estancia, Spoljaric sostuvo reuniones con el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, como parte del diálogo confidencial que el CICR mantiene desde hace años con las autoridades colombianas sobre los desafíos humanitarios más urgentes. También se reunió con la presidenta de la Cruz Roja Colombiana, la Dra. Judith Carvajal de Álvarez.

La presidenta del CICR visitó además el departamento del Cauca, una de las zonas más golpeadas por la violencia. Allí escuchó de primera mano las inquietudes de las comunidades, que enfrentan riesgos constantes como violencia sexual, desapariciones y la presencia de artefactos explosivos.

El CICR reiteró su llamado a todas las partes involucradas en los conflictos armados a respetar estrictamente el DIH y a garantizar la protección de la población civil, cuya seguridad, aseguró Spoljari, es un requisito indispensable para avanzar hacia una paz duradera en Colombia.