Cruz Roja colombiana seguirá operando a pesar de reducción de presupuesto a nivel internacional

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, institución que pertenece al movimiento internacional de sociedades de la Cruz Roja y de la medialuna roja, pertenece a un movimiento de carácter autónomo e independiente, y no se encuentra vinculada a la reducción del presupuesto para 2026, por parte de la Cruz Roja internacional, y los ajustes derivados de esta medida.

Sin embargo, la medida adoptada influye en el país, pero la apuesta del organismo es impulsar su operación en todo el territorio.

“Lamentamos la noticia sobre la reducción anunciada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la cual obedece a un panorama global de reducción de los recursos para la ayuda humanitaria, una situación que sin duda impacta la respuesta humanitaria en Colombia”, señaló la Presidente Nacional de la Cruz Roja Colombiana, Judith Carvajal de Álvarez.

A pesar de este panorama, argumentan que continuará desarrollando sus acciones humanitarias a través de sus 31 Seccionales y 209 Unidades Municipales y Grupos de Apoyo sin afectación a su capacidad operativa.

“Esta decisión operacional del Comité Internacional de la Cruz Roja no afecta la operación de la Cruz Roja Colombiana. Por el contrario, nos impulsa a reafirmar nuestro compromiso y a trabajar con mayor esfuerzo y dedicación para estar presentes donde más nos necesitan”, agregó la directora.