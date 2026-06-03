Procuraduría inhabilitó por 5 años a cónsul honorario en Italia por cobro ilegal. A la izquierda: Gianni Lusena.

La Procuraduría General de la Nación sancionó e inhabilitó por cinco años al cónsul honorario de Colombia en Florencia, Italia, Gianni Lusena, por cobrarle de manera indebida 70 euros a una ciudadana colombiana durante una diligencia notarial, en hechos ocurridos el 14 de junio de 2021.

En un fallo de primera instancia, la Procuraduría estableció que Lusena cobró indebidamente 70 euros a una ciudadana colombiana durante una diligencia notarial que era gratuita.

Además, se le impuso una multa de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2021.

“El Ministerio Público comprobó que el 14 de junio de 2021 el sancionado, un particular en ejercicio de funciones públicas, contactó, orientó y coordinó un trámite de autenticación de firma de una connacional ante las autoridades italianas y, al finalizar la gestión, le solicitó y recibió una suma de dinero, pese a no estar facultado para cobrar por ese tipo de asistencia ni para recibir remuneración por sus servicios”, señaló el órgano de control.

En ese sentido, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 señaló que Gianni Lusena “aprovechó su condición de cónsul para presentar como institucional una gestión que debía ser gratuita, desconociendo el carácter honorario de la función consular y quebrantando el principio de moralidad administrativa”.

Por ello, la conducta del diplomático fue calificada como falta gravísima cometida a título de dolo.

Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría.