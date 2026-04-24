19 casos de reclutamiento de menores se han registrado en el primer trimestre de este 2026

Bogotá

La Defensoría del Pueblo revela que en el primer trimestre de este 2026 en Colombia ya se han registrado 19 casos de reclutamiento de menores de edad. Los casos según pudo verificar esta entidad se concentran principalmente en Norte de Santander, Antioquia y Caquetá.

Las cifras del reclutamiento entre el 1 enero al 31 de marzo de 2026

Norte de Santander: 6 casos de reclutamiento

Antioquia: 4 casos

Caquetá: 3 casos

Boyacá, Cauca, Guanía, Magdalena, Putumayo y Valle del Cauca, reportan cada uno un caso de reclutamiento forzado de menores.

Los responsables de este delito

Las disidencias de alias ‘Calarcá’ con un 42,1% es el grupo que más recluta menores en Colombia.

Le sigue el ELN, Comandos de Frontera, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Con este reporte la Defensoría del Pueblo le ha solicitado a todos los aspirantes y candidatos a la presidencia que en el tema de reclutamiento se implementen estrategias de prevención integrales con enfoque diferencial y participación comunitaria.