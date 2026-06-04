Fiscalía capturó a la madre de Mía Cataleya en El Espinal

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Policía Nacional capturaron, en el municipio de El Espinal (Tolima), a la madre de Mía Cataleya Ramírez, la menor de seis meses que habría sido víctima de abuso sexual y de agresiones que le causaron fracturas en sus extremidades.

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Un fiscal le imputará el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión con dolo eventual.

La mujer es investigada por la presunta omisión de su deber de cuidado, protección y custodia de su hija de seis meses, quien falleció en la Clínica Tolima de Ibagué el pasado 27 de mayo.