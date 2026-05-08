El CICR recuperó el cuerpo del periodista Mateo Pérez, asesinado en Briceño, Antioquia

Briceño- Antioquia

En la mañana de este viernes, una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ingresó al corregimiento de Travesías en el municipio de Briceño para recuperar al periodista Matero Pérez, quien estuvo desaparecido desde el 5 de mayo en la vereda Palmichal, luego de ser retenido por un grupo del frente 36 de las disidencias liderado por alias ‘Chalá’, segundo al mando.

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Tres vehículos del CICR llegaron en la mañana de este viernes al caserío y, luego de recibir la autorización, ingresaron a la zona rural donde permanecieron varias horas. Después, cerca de las 4 de la tarde, salieron del territorio con él.

El cuerpo fue llevado por el CICR a Medellín, de donde era oriundo el comunicador Mateo Pérez y donde se realizarán las exequias. Por ahora, el cadáver permanecerá en la morgue, donde se establecerán las causas de la muerte.

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Más temprano, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había visitado a la familia del periodista, desde donde había manifestado que confiaba en la comisión humanitaria, aunque había indicado que existía otro plan para recuperarlo y era mediante la intervención de la fuerza pública.

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