CICR llevo asistencia humanitaria a Tibú

CICR brinda asistencia humanitaria en el Catatumbo / Foto Archivo / Caracol Radio ( Colprensa )

Cúcuta

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que entregó kits de higiene y alimentación a más de setecientas setenta personas afectadas por los conflictos armados en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

Esta acción humanitaria se focalizó en tres comunidades que enfrentaron desplazamiento, confinamiento y restricciones a la movilidad a causa de los enfrentamientos armados en el territorio.

Como parte del seguimiento continuo a la situación en la zona, un equipo del CICR estuvo en el territorio para evaluar de primera mano las afectaciones sufridas por las comunidades y analizar, junto con ellas, las posibilidades de apoyo para mitigar el impacto humanitario.

A través del diálogo con líderes comunitarios y miembros de la población, se identificó que algunas familias se vieron obligadas a confinarse, mientras que otras tuvieron que abandonar sus hogares, lo que les impidió acceder a sus medios de vida, cultivos y lugares de trabajo.

Esta situación generó serias dificultades para obtener recursos, alimentos y otros elementos de primera necesidad. Con base en este análisis, que también incluyó el intercambio con otros actores humanitarios y entidades estatales, el CICR decidió concentrar su respuesta en tres comunidades afectadas por los enfrentamientos, que requerían con urgencia apoyo en elementos de aseo y alimentación.

“Esta entrega es importante porque estamos ahorita en una situación en la que hay trabajo dos días y dos días no; entonces, realmente ayuda”, afirmó una de las personas que recibió los kits.