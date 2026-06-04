Juez ordenó a Abelardo de la Espriella abstenerse de usar la camiseta de la Selección Colombia

La juez 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá le ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y al partido político Defensores de la Patria abstenerse de utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombiana de Fútbol. La decisión judicial se dio al decretar una medida provisional en medio de la admisión de una acción de tutela.

Lea aquí: Abelardo de la Espriella habló con Giorgia Meloni, presidenta del Gobierno italiano

Se trata de la tutela interpuesta por Willman Ramiro Bocanegra Calderón contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el partido político Defensores de la Patria, tras alegar que con la utilización de la camiseta del combinado patrio se habrían vulnerado los derechos fundamentales de la igualdad, no discriminación, al derecho de elegir y ser elegido.

La juez avaló la solicitud del accionante al considerar que la camiseta de la Selección Colombia solo se puede usar en el contexto deportivo y no político.

Vea aquí: “Muchos votantes de centro se espantaron cuando se propuso a Uribe como MinDefensa”: Juan D. Oviedo

“Es evidente que el uso de la camiseta de la Selección Colombia de fútbol o cualquier otro distintivo de la misma debe ser usado en escenarios propios, como son los escenarios o contiendas deportivas, para lo cual ha sido diseñada y utilizada por los jugadores que integran toda la Selección Colombia, donde claramente su mensaje debe ir dirigido a una práctica deportiva, más no política; pues otro uso publicitario diferente se sale de ese escenario que no le corresponde, donde lógicamente, al ser utilizada por el candidato presidencial aquí accionado, señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, y demás miembros de su partido político Defensores de la Patria, impregnan a dicha camiseta o distintivo de la Selección Colombia de fútbol de un símbolo diferente para el cual fue creada y diseñada, parcializada hacia dicha candidatura, cuando lo ideal es que, básicamente, en la contienda electoral que en estos momentos se está llevando a cabo en todo el país, se resguarde la neutralidad de las campañas políticas de cara al uso de uno u otro símbolo nacional, que en particular ha sido la camiseta de la Selección Colombia de fútbol”, se lee en la decisión.

“Uso indebido de la camiseta de la Selección Colombia”: juez

La funcionaria judicial señaló que la campaña presidencial del partido político Defensores de la Patria habría utilizado incorrectamente la camiseta que representa al país en los eventos deportivos de fútbol.

“Es claro y evidente, pues se ha convertido en un hecho notorio en todos los medios de publicidad, redes sociales, plazas públicas de campaña, entre otros escenarios, el uso indebido de la camiseta de la Selección Colombia en la campaña electoral del candidato presidencial Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, siendo un símbolo deportivo nacional que, por regla general, debe ser usado para los escenarios y espacios deportivos y no para uso publicitario de la campaña presidencial del candidato accionado”.

Afrenta a los derechos fundamentales de la igualdad y la no discriminación

La juez 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá señaló que la utilización de la prenda de vestir es una afrenta al derecho a la igualdad, pues se utiliza para hacer campaña política.

“Para esta instancia constitucional existe una afrenta a los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y al derecho de elegir y ser elegido del accionante, cuando la camiseta de la Selección Colombia de Fútbol ha sido utilizada por el candidato Abelardo de la Espriella como un símbolo y distintivo de su candidatura, donde lógicamente cercena el derecho a la igualdad al ser usada dicha camiseta frente al otro candidato presidencial y a sus posibles electores, dentro de los cuales se encuentra el accionante, toda vez que el uso indebido de dicha camiseta se está parcializando hacia la candidatura del accionado y su partido político”.

De esta manera, se concedió la medida provisional solicitada por Bocanegra Calderón y se admitió la tutela.

“Así pues, para restablecer los derechos fundamentales posiblemente cercenados y resguardar el equilibrio de esos derechos fundamentales aquí confrontados y que le asisten al actor, como son proteger el derecho a la igualdad, a la no discriminación y al derecho de elegir y ser elegido, se CONCEDE LA MEDIDA PROVISIONAL solicitada por el accionante. Para el efecto y con el fin de que se cumpla esta orden judicial, SE ORDENA al ciudadano y candidato presidencial señor ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA y al PARTIDO POLÍTICO DEFENSORES DE LA PATRIA que, de manera INMEDIATA, se abstengan de utilizar o exhibir en su campaña electoral y publicitaria para la segunda vuelta de elección presidencial, en las redes sociales, medios de comunicación y difusión, y demás medios de información y tecnologías de comunicación de su candidatura presidencial, la camiseta oficial de la Selección Colombiana de Fútbol, hasta tanto se profiera el fallo que en derecho corresponda”.

Al admitir la tutela, se vinculó al Consejo Nacional Electoral, al partido político Defensores de la Patria y a la Federación Colombiana de Fútbol.

Además, les otorgó dos días a los accionados para responder la tutela y, de esta manera, decidir.

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

¿Qué dijo la campaña de Abelardo de la Espriella?

El abogado Germán Calderón España, asesor jurídico del candidato presidencial y de la campaña política, señaló que la orden judicial es una manera de vulnerar los derechos a la libre expresión.

“Lo vemos como un intento de censura que se impone sobre las libertades de expresión, de opinión, el libre desarrollo de la personalidad y la participación política de los integrantes de esta campaña, de todos los simpatizantes de la misma y, adicionalmente, de todos los colombianos”.

También dijo que “es una actuación desmedida y absolutamente desbordada en cuanto a las funciones y prerrogativas judiciales, y carece completamente de precedentes y de fundamentación lógica”.