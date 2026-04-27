Elecciones 2026: ¿Qué posibilidades tiene Iván Cepeda de ganar en primera vuelta? Experto respondió

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Tras los resultados de la encuesta Invamer, el consultor y estratega político Augusto Reyes, gerente de Poder & Poder, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio para analizar la contienda política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, teniendo a Iván Cepeda cerca de tener el número de electores necesarios para ganar en primera vuelta.

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¿Puede Iván Cepeda ganar en primera vuelta?

“Claro que puede. A la luz de las últimas encuestas, hay una cosa clara, Iván Cepeda sigue creciendo”, afirmó.

Incluso, reconoció que él y muchos otros estrategas políticos se vieron sorprendidos con el crecimiento del candidato del Pacto Histórico, pues lo ha hecho sin acudir a debates, solo en plaza pública y algunas entrevistas.

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“A los que decíamos que Cepeda había llegado a un techo, nos calló la boca”, dijo.

No obstante, afirmó que a Cepeda aún le hace falta crecer más, alrededor de dos o tres puntos porcentuales para que sea una posibilidad real que pueda ganar en primera vuelta.

“No se nos olvide que, faltando esto, seguramente el Gobierno y la campaña Cepeda buscarán alianzas para ganar en primera vuelta”, sostuvo.

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¿Abelardo crece, baja o se mantiene?

Señaló que el candidato de Salvación Nacional, Abelardo de la Espriella, “se mantiene”, pero también desatacó que está creciendo en personas algunos estrados y especialmente en regiones como la Caribe, que se está volviendo un “fortín” para él y su campaña. Sin embargo, su problema es Bogotá.

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“En Bogotá él no está siendo capaz de tener una atracción suficiente”, indicó.

¿Cómo está Paloma Valencia para la primera vuelta presidencial?

A diferencia de Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia crece en Bogotá luego de anunciar a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial. Y es que la capital colombiana fue una de las poblaciones en donde Oviedo sacó mayor votación en las consultas.

Sergio Fajardo, Claudia López y el centro político

Resaltó que en estas elecciones “el centro no va a existir”. Incluso, afirmó que “entre más verbalicen la palabra centro, va a ser peor”.

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Detalló que los resultados de la encuesta Invamer muestran una situación “dramática” para ese espectro político que está “diluido”, no solo en Colombia, sino en el mundo.

“Lo que nos está diciendo que el centro tiene pocas chances y que esa tensión llamada polarización de la que tanto hablamos, pues genera sus efectos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa con Augusto Reyes aquí:

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