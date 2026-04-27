“Nos unimos o nos morimos”: mensaje de Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, a Abelardo de la Espriella

El hijo del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe, aseguró que el discurso del candidato Abelardo de la Espriella “es desleal” con la oposición y, así mismo, que la única capaz de unir a este sector político es Paloma Valencia.