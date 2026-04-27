“Nos unimos o nos morimos”: mensaje de Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, a Abelardo de la Espriella
El hijo del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe, aseguró que el discurso del candidato Abelardo de la Espriella “es desleal” con la oposición y, así mismo, que la única capaz de unir a este sector político es Paloma Valencia.
“Nos unimos o nos morimos”: mensaje de Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, a Abelardo de la Espriella
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...