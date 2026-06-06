¿Cuánto debe invertir en un CDT para recibir $2 millones al mes? Simulador y ganancia bruta

Mejor tasa CDT en junio 2026: bancos con mejor rentabilidad y % para invertir la prima

En los últimos años se ha popularizado la tendencia de proteger el dinero de la inflación mediante los CDT.

Esta es una alternativa que permite guardar los ahorros de forma segura y obtener una rentabilidad que ayuda a preservar su valor con el paso del tiempo. Debido a esto, muchas entidades financieras han promovido este producto entre sus clientes.

¿Qué es un CDT?

Un CDT (Certificado de Depósito a Término) es un producto financiero de inversión de bajo riesgo. Básicamente, consiste en depositar una suma de dinero en una entidad financiera durante un período determinado a cambio de una rentabilidad previamente acordada.

A largo plazo, esta inversión permite obtener ganancias según la tasa de interés ofrecida por la entidad y teniendo en cuenta los descuentos tributarios correspondientes.

¿Cómo funciona un CDT?

El funcionamiento de un CDT es sencillo. Consiste en depositar una suma de dinero en un banco o entidad financiera por un plazo determinado, que puede ser de tres, seis o doce meses, entre otros períodos.

A cambio, la entidad paga una tasa de interés fija y, al finalizar el plazo pactado, el inversionista recibe el capital inicial junto con los rendimientos generados durante ese tiempo.

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¿Cuánto debo invertir en un CDT para recibir $2 millones mensuales?

Después de esta breve explicación sobre el funcionamiento de los CDT, surge una pregunta frecuente entre los inversionistas: ¿cuánto dinero se necesita para generar $2 millones mensuales?

Para recibir $2.000.000 mensuales brutos, se debería invertir entre $185 millones y $210 millones, dependiendo de la tasa de interés vigente y del plazo del CDT.

Como ejemplo, con un capital de $185.000.000 y una tasa fija del 13 % E.A. (Efectivo Anual) a 360 días, se obtendría una ganancia bruta mensual cercana a los $2.000.833.

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¿Cuál es la ganancia bruta después de los impuestos?

Es importante recordar que sobre estos rendimientos se aplica una retención en la fuente del 4 %, por lo que la ganancia neta será ligeramente inferior.

Siguiendo el ejemplo de una inversión de $185.000.000 al 13 % E.A., el cálculo sería el siguiente:

Rendimiento bruto mensual: $2.000.833

Retención en la fuente (4 %): -$80.033

Ganancia neta mensual: $1.920.800

Por último, es importante señalar que la mayoría de los bancos cuentan con calculadoras o simuladores de CDT que permiten estimar la rentabilidad de una inversión.

Consulte si su entidad financiera ofrece esta herramienta o revise las opciones disponibles en otras entidades, ya que generalmente estos simuladores son gratuitos y no generan ningún compromiso para el usuario.