Abogado William Bocanegra retirará tutela a Abelardo de la Espriella tras denunciar amenazas

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El abogado Wilman Bocanegra anunció que retirará la acción de tutela que interpuso contra el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, luego de denunciar amenazas contra su vida, su integridad y la de sus familiares.

La decisión fue dada a conocer durante una entrevista a Dos Puntos en la que el jurista explicó que, pese a haber obtenido una decisión judicial favorable, optó por desistir del proceso debido al miedo que le generan las intimidaciones recibidas en los últimos días.

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Bocanegra había promovido una acción de tutela para impedir que De la Espriella utilizara la camiseta de la Selección Colombia en actos de carácter político, argumentando que se trata de un símbolo que representa a todos los colombianos y que no debería ser apropiado con fines de proselitismo.

Comunicado público sobre las amenazas

Durante la entrevista, el abogado leyó un extenso comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional. En el documento afirmó que la decisión de retirar la tutela no responde a una reconsideración jurídica de sus argumentos, sino a la necesidad de proteger su vida y la de sus seres queridos.

Según manifestó, recibió amenazas que calificó como “directas, serias y concretas”, situación que lo llevó a tomar la determinación de abandonar el proceso judicial.

“Tomé esta decisión por miedo”, expresó Bocanegra al explicar las razones que lo llevaron a desistir de una acción que, según recordó, había obtenido una respuesta favorable en primera instancia.

Polémica por el uso de la camiseta de la Selección Colombia

La controversia surgió luego de que el abogado cuestionara el uso de la camiseta de la Selección Colombia en actividades políticas relacionadas con la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella.

El caso generó una intensa discusión en redes sociales y en diferentes sectores de la opinión pública. Mientras algunos respaldaron la acción judicial por considerar que los símbolos nacionales deben mantenerse al margen de las disputas políticas, otros calificaron la tutela como una limitación a las libertades individuales y de expresión.

La medida provisional emitida por una jueza de Bogotá aumentó la atención mediática sobre el caso y provocó reacciones tanto de simpatizantes como de críticos del dirigente político.

Bocanegra afirma que el miedo influyó en su decisión

En su declaración, Bocanegra insistió en que se siente obligado a renunciar a la defensa judicial de lo que considera un derecho legítimo debido a las amenazas recibidas.

El abogado sostuvo que deja constancia pública de que su decisión no se debe a una falta de argumentos jurídicos, sino al temor de que las intimidaciones puedan materializarse en hechos que afecten su seguridad o la de su familia.

Asimismo, señaló que pondrá en conocimiento de las autoridades las denuncias relacionadas con estos hechos para que sean investigadas.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: