“El objetivo del uribismo es la concentración de la riqueza de las élites”: Iván Cepeda en Ibagué

Ibagué

En la tarde de este viernes se cumplió la visita del candidato presidencial Iván Cepeda a Ibagué, capital del Tolima. La concentración se cumplió en la Plaza Murillo Toro, donde asistieron simpatizantes del Pacto Histórico y algunos sectores de movimientos como la Alianza Verde, el Partido Liberal, entre otros.

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En medio del acto, Cepeda hizo múltiples alusiones al uribismo y cuestionó las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aunque sin mencionarlos directamente. Uno de los principales cuestionamientos apuntó hacia el modelo económico que propone ese proyecto.

“Para nosotros, desde el Pacto Histórico, la eliminación de la pobreza y la desigualdad son el objetivo económico fundamental del programa de gobierno. En cambio, el uribismo y su candidato y candidata, para ellos el objetivo es seguir avanzando en la concentración de la riqueza y en el beneficio máximo de las élites del país. Son dos visiones radicalmente distintas, e incluso opuestas”, manifestó Cepeda.

Para Cepeda, sus palabras se sustentan en la oposición que hicieron los sectores de derecha a las reformas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, como la laboral, pensional o agraria.

“La concepción de la extrema derecha de lo social se reduce a la precariedad de algunos subsidios que no honran la dignidad de las personas ni sus derechos plenamente, sino que buscan convertir a la gente nuevamente en clientelas electorales y politiqueras”, esgrimió.

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En ese sentido, Cepeda dejó ver abiertamente que continuará implementando iniciativas del gobierno Petro, al que se refirió como el “nuestro”.

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