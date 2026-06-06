Cepeda pide acelerar debate presidencial y reclama a Abelardo designación de compromisarios

Tras polémico trino sobre uso de armas por parte de la Policía durante las manifestaciones, Cepeda anunció que denunciará a Uribe por "instigar a la violencia" / Álvaro Tavera ( Colprensa )

En Cali, el candidato presidencial Iván Cepeda reiteró su llamado para realizar cuanto antes un debate con su contendor Abelardo de la Espriella y pidió avanzar en la definición de las reglas y garantías necesarias para llevar a cabo el encuentro.

Según explicó, tras las elecciones del pasado 31 de mayo, su campaña propuso la designación de dos compromisarios por cada aspirante con el fin de acordar las condiciones mínimas para la realización del debate.

Cepeda aseguró que su equipo ya nombró a sus representantes y manifestó que está a la espera de que la campaña de De la Espriella haga lo propio para avanzar en la organización del encuentro.

Asimismo, anunció que en las próximas horas solicitará a tres canales nacionales de televisión servir como anfitriones del debate presidencial. De acuerdo con el candidato, la intención es que el evento cuente con una amplia difusión y pueda realizarse en el menor tiempo posible.

El aspirante señaló que su campaña mantiene la disposición de participar en el debate y reiteró la necesidad de establecer previamente unas reglas básicas acordadas entre ambas partes para garantizar su desarrollo.

Finalmente, expresó su expectativa de que en los próximos días se logren concretar los acuerdos necesarios para definir la fecha, el formato y el escenario del debate presidencial.