Iván Cepeda sugiere que recientes atentados terroristas buscan favorecer a sectores de derecha

A través de un comunicado, el candidato Iván Cepeda condenó los hechos violentos ocurridos en las últimas horas, entre estos los atentados con explosivos cometidos en Cali y Palmira, y el ataque criminal contra civiles y población indígena en una vía pública del departamento del Cauca.

“Expreso mi más enérgico rechazo a estos actos de barbarie. Condeno de manera absoluta la muerte y las graves afectaciones causadas a la población civil mediante el uso de explosivos. Exijo a las autoridades desplegar todas sus capacidades investigativas para identificar, judicializar y sancionar con celeridad a los responsables de estos hechos atroces”, dice el comunicado.

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El candidato señaló que es preocupante que estas acciones terroristas “se presenten en regiones del sur del país donde existe un amplio respaldo ciudadano a nuestro proyecto político” y cuestionó si las motivaciones de los ataques son políticas y se han cometido en beneficio de sectores de derecha.

“Surge una inquietud legítima sobre si, además de causar daño y zozobra en la población, estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país y entorpecer el desarrollo democrático del proceso electoral. Solicito a las autoridades esclarecer con rigor este contexto y posibles motivaciones”, señaló el candidato en su comunicado.

Cepeda informó además que, pese a las alteraciones de orden público y a las informaciones difundidas sobre un posible atentado en su contra, su agenda de campaña seguirá según lo previsto.

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“Informo al país que nuestra campaña continuará con total normalidad. No habrá suspensiones ni aplazamientos en la agenda prevista. Hago un llamado a la serenidad y a la firmeza democrática: nada ni nadie detendrá nuestro compromiso con el país ni el ejercicio legítimo de la política”, concluyó.

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