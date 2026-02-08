Encuesta Atlas Intel: Empate entre De la Espriella y Cepeda en las encuestas rumbo a 2026

Las más recientes encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 revelan un marcado empate técnico entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, consolidando a ambos como los principales aspirantes de cara a la primera vuelta.

Según la medición de Atlas Intel pubicado por la revists SEMANA, De la Espriella registra un leve liderazgo con 28,4 % de intención de voto, mientras que Iván Cepeda aparece muy cerca, dentro del margen de error estadístico. La encuesta, una de las más amplias hasta ahora con más de 7.000 encuestados, reafirma la polarización de la contienda presidencial.

¿Cuáles son resultados de los otros candidatos?

Después de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, la intención de voto se distribuye entre varios candidatos con porcentajes significativamente menores. Sergio Fajardo aparece en el tercer lugar con el 7,6 %, seguido del voto en blanco con el 5,3 %. Más atrás se ubican Paloma Valencia con el 3,8 % y Claudia López con el 3,7 %.

Les siguen Miguel Uribe Londoño (2,1 %), Vicky Dávila (1,9 %), Juan Daniel Oviedo y Juan Carlos Pinzón, ambos con el 1,7 %, y Daniel Quintero con el 1,6 %. Juan Manuel Galán y Enrique Peñalosa registran cada uno el 1,2 %, mientras que Aníbal Gaviria alcanza el 1 % junto a Santiago Botero.

En los últimos lugares se encuentran David Luna (0,9 %), Camilo Romero (0,8 %), Roy Barreras (0,3 %) y, con el 0,1 %, Mauricio Cárdenas, Juan Fernando Cristo y Daniel Palacios.

Finalmente, esta encuesta muestra que los otros precandidatos están lejos de alcanzar a De la Espriella y Cepeda, lo que sugiere que una eventual definición de la presidencia podría darse en una segunda vuelta entre ambos.