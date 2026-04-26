Campaña de Iván Cepeda confirma que sigue su agenda en Cauca pese a problemas de orden público

La campaña del candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, confirmaron que, pese a información que ha circulado en redes sociales, no ha sido aplazada su agenda de eventos programada para este domingo 26 de abril.

“Anuncio a la opinión pública que mi agenda de campaña continúa sin ninguna alteración. Seguiré haciendo mi recorrido nacional y en Bogotá sin ningún cambio o cancelación”, informó el candidato a través de sus redes sociales.

Precisamente, este sábado 25 de abril el candidato cumplió su agenda en La Dorada, Caldas, pese a las informaciones de un atentado en su contra que fueron difundidas por el partido Centro Democrático.

“Creen que con el miedo van a parar la ola progresista que recorre el país”, aseguró Iván Cepeda.

Durante el evento público, el candidato anunció un plan de medidas para hacer irreversible la reforma agraria y beneficiar a la población del campo. Además, profundizó en las diferencias que existen en esa materia con sus opositores.

“El Uribismo, con su candidata Paloma Valencia, con la extrema derecha, con el señor De la Espriella, tenemos dos visiones totalmente opuestas frente a la vida política y social del país”, advirtió.

Frente a la reforma agraria, según el candidato, su proyecto político ha expuesto claramente sus diferencias: “Uribe y sus candidatos presidenciales se oponen abiertamente a la reforma agraria, ellos provienen precisamente de los sectores de terratenientes”.

“La candidata Valencia proviene de una rancia, tradición familiar terratenientes, hay que recordárselo. Llegó incluso a proponer dividir el departamento del Cauca en dos y segregar a los pueblos indígenas para ubicarlos en las peores tierras, porque ella considera que han sido invasores de lo que llama sus propiedades”, agregó Cepeda.

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