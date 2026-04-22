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Se conoce nueva fotografía de Abelardo de la Espriella con alias ‘Boliche’

Apareció una nueva fotografía del candidato presidencial Abelardo de la Espriella con el antiguo narcotraficante Jorge Luis Hernández Villazón, alias ‘Boliche’.

La foto muestra a Boliche con una botella de vino en la mano mientras abraza al abogado, que sonríe y lo mira.

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De la Espriella ha dicho que conoció a Hernández Villazón, oriundo de Valledupar y socio en embarques de narcotráfico de varios jefes paramilitares, como un informante de la DEA.

Otro allegado a Abelardo de la Espriella, el profesor de la Universidad de Miami Bruce Bagley, a quien el abogado citaba como declarante en procesos judiciales, fue condenado por recibir en sus cuentas personales de Estados Unidos giros por tres millones de dólares de Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro.

Las investigaciones muestran que el profesor solo se quedaba con el 10 por ciento de la plata de Saab.

Cada vez que recibía una transferencia, iba al banco acompañado por alias ‘Boliche’ y pedía que le hicieran un cheque de gerencia por el 90 por ciento del valor del giro a nombre de una compañía de Boliche llamada Hernández de Luque Brothers LLC.

Públicamente no se ha dicho dónde pararon esos 2.7 millones de dólares.

A pesar de la existencia de los movimientos bancarios y videos de vigilancia que muestran juntos a ‘Boliche’ y al profesor, el antiguo narcotraficante no fue procesado por estos hechos.

Sin embargo, el año pasado ‘Boliche’ fue capturado por cobrarles a varios narcotraficantes enormes sumas y quedarse con bienes suyos a cambio de beneficios judiciales que prometía sin que tuviera capacidad para ofrecerlos.

El principal cómplice de ‘Boliche’, de acuerdo con la acusación, es un abogado colombiano identificado en el proceso como Co-conspirator One.

El periodista Gerardo Reyes, de Univision Investiga, identificó al co-conspirator one como el abogado Daniel Peñarredonda Gómez, quien ha sido dueño del 3 por ciento de la firma De la Espriella Lawyers; el socio mayoritario es Abelardo de la Espriella, de acuerdo con los documentos mercantiles.

Otra fotografía, conocida por el Reporte en las últimas horas, muestra a Peñaredonda con ‘Boliche’ al frente de un concesionario de Mercedes Benz en Florida.

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Hay registros de visitas de Peñarredonda a Álex Saab mientras el señalado testaferro de Nicolás Maduro estuvo preso en Estados Unidos.

También Daniel Peñarredonda tuvo un papel determinante en la defensa pública que, en su momento, hizo De la Espriella Lawyers, de DMG, cuya cabeza, David Murcia Guzmán, asegura que Abelardo de la Espriella lo robó.

Hace unos días se conoció que Peñarredonda, en papelería de la firma de De la Espriella, se presentó ante la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, como el apoderado del zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’.

De acuerdo con fuentes del proceso, Daniel Peñarredonda declarará contra alias ‘Boliche’ en el juicio que debe empezar el mes entrante.

En unos minutos, en una corte del Distrito Centro de Florida, en Tampa, empezará una audiencia en el proceso contra Jorge Luis Hernández Villazón, alias ‘Boliche’.

La juez estudiará una solicitud de la abogada del antiguo narcotraficante de Valledupar para que se le retiren los cargos.

Dice la defensora de Boliche que lo que él hizo es parte de una práctica habitual en el mundo de algunos abogados y sus asistentes paralegales en casos de extranjeros procesados en Estados Unidos.

Hay siete conspiradores mencionados en el caso: El propio Hernández Villazón, un colombiano que se escapó después del arresto de ‘Boliche’, llamado Juan Carlos Cerchiaro Caldera, otro colombiano llamado José Suárez Castillo, el Co-Conspirator One, es decir, el abogado Daniel Peñarredonda, los coconspiradores dos y tres definidos como colombianos que hoy viven en Colombia; y el coconspirador 4, que es un residente en el sur de la Florida.

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Las conversaciones que sostuvo ‘Boliche’ por WhatsApp, y que los fiscales consideran evidencias importantes, serán exhibidas en el juicio.

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