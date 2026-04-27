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27 abr 2026 Actualizado 14:10

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“La campaña de de la Espriella está pagando influenciadores para atacar a la oposición”: Tomás Uribe

El hijo del expresidente Álvaro Uribe y miembro de la campaña de Paloma Valencia señaló de esa estrategia al señor Carlos Suárez Rojas.

Tomás Uribe y Abelardo de la Espriella. Fotos: Colprensa.

Tomás Uribe y Abelardo de la Espriella. Fotos: Colprensa.

Tomás Uribe y Abelardo de la Espriella. Fotos: Colprensa.

Laura Duarte@laurad_duarte

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe y miembro de la campaña de Paloma Valencia, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y sostuvo sus señalamientos contra la campaña de Abelardo de la Espriella.

En particular, se fue contra el estratega Carlos Suárez Rojas, y supuestas prácticas desleales dentro de la campaña de De la Espriella.

Se refirió al candidato de la siguiente manera: “es desleal con la oposición” y fue más allá: “su campaña está pagando influenciadores (…) para atacar a la oposición, empezando por Álvaro Uribe Vélez e incluyendo a nuestra familia”.

¿Cuál es el papel del estratega Carlos Suárez Rojas?

Según el uribismo, el estratega Carlos Suárez no estaría solo en la campaña de Abelardo de la Espriella, sino vinculado con sectores de la izquierda.

“Es una información que en este momento están revisando los doctores Lombana y Granados. ¿Cuál es la relación de de Carlos Suárez, el estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella con Iván Cepeda? Eso nos hace dudar más del juego desleal de esta campaña", dijo.

Los señalamientos se dan tras la difusión de un video elaborado con inteligencia artificial y por señalamientos del propio expresidente Uribe, quien ha sugerido que detrás de ese contenido estaría el equipo controlado por Carlos Suárez.

Finalmente, Tomás Uribe fue escéptico frente a una alianza entre Paloma Valencia y la campa de De la Espriella: “en política los egos son muy difíciles de manejar (...) la candidata que ha tratado de unir a la oposición con lealtad es Paloma Valencia”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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