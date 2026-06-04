¿Por qué no se hizo el Mundial de 1986 en Colombia? Periodista reveló motivos poco conocidos. Getty Images/Redes sociales

La relación entre el fútbol y la política en Colombia se ha hecho evidente en diferentes momentos históricos en los que la realidad nacional se ha visto reflejada en el campo de juego.

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No en vano, el periodista e historiador Felipe Valderrama le dedicó un apartado de su libro ‘100 datos asombrosos de Colombia en los mundiales’ a esta relación inalienable, que revive una vez más a causa del Mundial 2026 y la segunda vuelta presidencial.

El comunicador estuvo en Dos Puntos de Caracol Radio hablando sobre su libro y algunos de los momentos más icónicos de la Selección Colombia en la cita mundialista.

¿Por qué Colombia no hizo el Mundial de 1986?

Sin duda, una de las historias mundialistas más recordadas en el país es la fallida asignación del certamen de 1986, al cual Colombia terminó renunciando y que, a la postre, terminó haciéndose en México, país que acababa de sufrir un devastador terremoto.

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Una de las figuras señaladas, sobre quien se centraron las cámaras en medio de este episodio, fue el presidente Belisario Betancur, quien se encargó de dar la noticia, a través de un discurso televisivo, de que Colombia se convertía en la primera nación en la historia en renunciar a ser sede de un mundial de fútbol.

“Pero realmente, el que para mí en todo el análisis que hizo y una investigación que también saldrá más adelante tuvo que ver mucho más, fue el presidente anterior, Julio César Turbay”, señaló Valderrama.

“El proyecto del Mundial pasó dos ruedas en el Senado; en la Cámara tuvo muchos enemigos y aprovecharon personajes como Joao Havelange, presidente de la FIFA, y Henry Kissinger, exsecretario de Estado en Estados Unidos”, describió el periodista.

De acuerdo con el autor, varios grupos de interés se movilizaron aprovechando la inacción colombiana de varios años y terminaron llevando a cabo un “boicot” que a la postre terminó con la renuncia a la sede.

“Obviamente el mayor responsable fue Colombia, que nunca se movió, y varios políticos le hicieron la guerra al Mundial, pero hubo varios factores, no fue solo ese”, sentenció.

100 datos asombrosos de Colombia en los mundiales

Felipe Valderrama recoge los episodios fundamentales en la historia futbolística nacional, pasando por las primeras participaciones de la Selección Colombia y recorriendo todo alrededor del venerado 5 a 0, incluyendo el desafortunado favoritismo de 1994.