“Colombia necesita un gobierno que no odie a nadie”: Paloma Valencia en Los Protagonistas

Paloma Valencia, candidata presidencial, estuvo en el programa Los Protagonistas de Caracol Radio, dirigido por Gustavo Gómez, y habló sobre su vida personal, gustos, pasiones y su relación con los políticos del país.

La senadora recordó la muerte de Miguel Uribe y afirmó que la noticia afectó mucho a su hija Amapola, quien sentía temor por su vida.

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Feminismo

Paloma Valencia habló sobre el feminismo y cómo la ven las feministas. “Las feministas de este país consideran que las mujeres de derecha no somos mujeres”, manifestó la senadora.

La también candidata presidencial explicó que tiene una agenda de mujer, que representa a las mujeres colombianas.

Relación con Álvaro Uribe

En medio de la entrevista, Valencia resaltó a Álvaro Uribe, a quien le manifestó su cariño y admiración. Además, reveló que, en algunas ocasiones, lo llama conocer su opinión y luego decidir.

“A mí no me llama para decirme qué decir ni hacer”, afirmó. La senadora manifestó que a veces le lleva la contraria al expresidente.

Calificó a Iván Cepeda como tóxico

La senadora también habló de uno de sus contrincantes en la contienda electoral. Paloma Valencia dijo que cree que Iván Cepeda es tóxico porque “es una persona cuya carrera política está basada en el odio”.

La candidata aseguró que Cepeda usa mucho la palabra paz para darle beneficios y abrazarse con la criminalidad.

De igual manera, Paloma Valencia se pronunció de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, a quien califica como un hombre muy trabajador, observador y lleno de datos.

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¿Qué necesita Colombia?

Paloma Valencia se refirió a la agresividad en redes sociales, producto de las campañas electorales y dijo que eso es lo que no quiere, haciendo un llamado al respeto por el que piensa diferente.

“Colombia necesita un gobierno que no odie a nadie, que no persiga a nadie. Quiero gobiernos que puedan representar a todos los colombianos, independientemente de sus diferencias ideológicas”: expresó la candidata presidencial.

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