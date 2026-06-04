Abogado Jaime Granados acata fallo de la Corte: insiste en que condena de Santiago Uribe es injusta

Justicia

El abogado Jaime Granados, defensor de Santiago Uribe, aseguró que respeta y acata la sentencia de 603 páginas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena de 28 años y 4 meses de prisión contra su cliente, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Igualmente, el abogado Granados señaló que la condena que impuso del Tribunal Superior de Antioquia el 25 de noviembre de 2025 contra Uribe fue injusta.

“Las decisiones judiciales deben ser respetadas y acatadas. Sin embargo, a través de los mecanismos jurídicos consagrados en el ordenamiento jurídico, seguiremos defendiendo la inocencia de Santiago, pues los 16 años de conocimiento de este caso nos permiten advertir que está siendo injustamente condenado”, señaló el penalista.

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También señaló que una vez lea el contenido completo de la decisión al igual que los salvamentos de voto, habrá un pronunciamiento de fondo.

En la tarde de este jueves, 4 de junio, se conoció que Uribe fue hallado culpable en última instancia de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, como concurso de delitos de lesa humanidad, esto por haber creado el grupo criminal de limpieza social y del asesinato de Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera.

Cuando cubría la ruta entre Yarumal y Campamento (Antioquia),fue asesinado interceptado por dos sicarios que lo asesinaron. ‘Los 12 apóstoles’ lo señalaron de ser auxiliador de la guerrilla.

Además, la Corte ordenó que la sentencia sea enviada al Tribunal Superior de Antioquia para que expida la orden de captura contra Santiago Uribe.