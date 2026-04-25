Pizarro anunció respaldos de sectores de los partidos Conservador, Liberal y de la U a Iván Cepeda

Ibagué

En medio de una rueda de prensa que se cumplió este sábado en Ibagué, la senadora María José Pizarro anunció el lanzamiento de una coalición denominada ‘Alianza por la Vida’, la cual sumará apoyos a la campaña presidencial de Iván Cepeda por parte de algunos sectores de partidos tradicionales como el Conservador, Liberal y de la U.

El acto oficial de adhesión se cumplirá el domingo 26 de abril en Bogotá, desde las 10:00 de la mañana. El candidato Cepeda, junto a su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, recibirá el apoyo de algunos sectores que, al parecer, se declararán en rebeldía frente a sus partidos, los cuales se han decantado oficialmente hacia la campaña de Paloma Valencia, especialmente el Conservador y de la U.

“Allí se darán cita distintos sectores políticos que conformarán la Alianza por la Vida. Van a llegar sectores de conservadores demócratas, inclusive del Partido de la U; algunos sectores del Partido de la U, obviamente de la Alianza Verde (…) Se dan cita distintos sectores políticos y otros con los que estamos avanzando en conversaciones. Estas conversaciones tienen que tratarse con filigrana y muchísimo cuidado”, manifestó Pizarro.

Un escenario como la denominada Alianza por la Vida ya se materializó en el Tolima, donde los liberales se declararon en rebeldía contra la dirección nacional de César Gaviria y anunciaron su respaldo a Iván Cepeda. Los verdes habían hecho lo propio desde antes de confirmarse su respaldo. Lo mismo esperan replicar los dirigentes del Pacto Histórico en otras regiones del país.

“Esto que cobra vida en el Tolima se materializa también a nivel nacional. Espacios como estos se estarán instalando en las distintas ciudades del país que vayamos visitando con Iván Cepeda y Aida Quilcué”, señaló Pizarro.

La senadora también anunció que en los próximos días se cumplirá un acto público para ratificar la adhesión de los verdes a la campaña de Cepeda, luego de la votación que se cumplió en las últimas horas y ratificó dicha alianza.