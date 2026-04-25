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25 abr 2026 Actualizado 23:45

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Política

Paloma Valencia propone a Álvaro Uribe como su eventual ministro de Defensa

El expresidente Álvaro Uribe aún no se pronuncia sobre la propuesta que significaría retomar las banderas de la ‘seguridad democrática’.

Álvaro Uribe y Paloma Valencia // Caracol Radio

Álvaro Uribe y Paloma Valencia // Caracol Radio

Álvaro Uribe y Paloma Valencia // Caracol Radio

Karen Bohórquez

La candidata presidencial Paloma Valencia planteó en un evento público la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez integre su eventual gobierno como ministro de Defensa.

“Yo tengo visto un ministro y necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe defendiendo la seguridad democrática”, afirmó la candidata.

La propuesta ocurre en medio de una ola de hechos terroristas ocurridos en el país.

Hasta el momento, el expresidente no se ha pronunciado oficialmente sobre la propuesta que significaría retomar la política de seguridad democrática, bandera del su gobierno entre 2002 y 2010. Sin embargo, al expresidente se le ha visto acompañando a la candidata en todos sus eventos públicos.

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