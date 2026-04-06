Abelardo de la Espriella retó a Petro a revelar audio sobre Thomas Greg:“ si eso es así yo renuncio”

Hay un nuevo cruce entre el presidente Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, esta vez, por cuenta de unas declaraciones del jefe de Estado en donde dijo que tenía informes de inteligencia sobre conversaciones entre el candidato presidencial y los hermanos Bautista, socios de Thomas Greg & Sons, sobre los pasaportes.

En conversación con Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, aseguró que eso se trataba de un montaje, que dichas conversaciones no existían y que lo querían matar.

Adicionalmente, de la Espriella retó al presidente Petro a revelar las conversaciones que menciona.

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El reto de Abelardo de la Espriella al presidente Gustavo Petro:

En diálogo con este medio, de la Espriella lanzó el siguiente reto al presidente Petro:

“Si el presidente de la República hace una mención sobre una conversación, que yo tengo perfectamente claro que no existió, a través de un organismo del Estado que está permeado por la corrupción y la ilegalidad como es la DNI, que hay que llegar a depurarla, sacando a todos esos bandidos que hoy están enquistados ahí, pues es el presidente el que tiene la carga de la prueba, que la presente, que presente la conversación, que presente las transcripciones y que asuma el reto, que si eso no es así, él renuncie, y si es así, yo renuncio a mi candidatura hoy mismo. A mí no me van a venir a arrinconar con mentiras y con falsedades. Yo he sido claro y transparente en mi proceder”, subrayó de la Espriella.

“Están haciendo lo mismo que con Miguel Uribe

Adicionalmente, el candidato también se refirió a que le están aplicando “la misma fórmula” que aplicaron con el asesinado senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe.

“Lo más grave aquí es que el presidente de la República confiese públicamente que tienen interceptado a un candidato presidencial de la oposición, eso en cualquier país serio sería un escándalo y los titulares serían ‘Abelardo de la Estrella está en peligro’ y entonces se ponen a rebuscar titulares para no reconocer lo que en verdad está ocurriendo y es que en cualquier democracia seria del mundo un asunto tan delicado sería un escándalo monumental y la sociedad en pleno debería estar rodeando, al igual que los medios, a un candidato de oposición que tiene en riesgo su vida porque está haciendo exactamente lo mismo que hizo con Miguel Uribe Turbay. Y miren en lo que terminó lo de Miguel Uribe Turbay”, relató.

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De la Espriella expresó que no tiene nada que ver con los pasaportes en Colombia cuestionando: “¿Qué conversación ni qué carajo de pasaportes? ¿Yo qué tengo que ver con pasaportes? Yo estoy peleando por la libertad, la democracia y la institucionalidad. Y aquí los medios y la sociedad tienen que hacer un control a este desastre porque no puede ser que el presidente confiese que me tienen interceptado y el país no se levante en torno a eso. Que nadie se llame a engaños. El régimen en asocio con el narcoterrorismo y la criminalidad me quieren asesinar. Mi vida está en peligro. Y es importante que Colombia y el mundo lo sepan“.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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