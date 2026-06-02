Colombia estará en el marco de una polarización muy intensa hasta el 21 de junio: analista político

El pasado 31 de mayo Colombia vivió la primera vuelta electoral por la presidencia del país, en ella quedaron dos candidatos: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, de cara a este panorama se han hecho varios análisis políticos de lo que podría pasar en la segunda vuelta.

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En el programa Dos Puntos de Caracol Radio dirigido por Vanessa de la Torre, habló Esteban Gálvez, de la consultora GDP.

¿Cómo ve el ambiente electoral?

“Hoy el ambiente está más encrispado que nunca. Creo que hemos tenido una situación en la cual claramente los resultados del domingo polarizaron al país en dos, sumado al presidente de la República que sale con una serie de trinos que no son nada distintos que incendiarios, hay que decirlo, y esto eleva el tono de la conversación tanto de los candidatos como de los votantes. Entonces creo que hoy, los próximos 20 días, Colombia estará en el marco de una polarización muy intensa hasta el próximo 21 de junio”, dijo el especialista.

Comentó que históricamente la diferencia entre los dos candidatos presidenciales, en segunda vuelta, suele ser entre 3 y 3.5% en promedio, “se podría esperar un voto finish, hay que ver qué tanto voto nuevo sale”.

¿Posible injerencia internacional?

Ante la pregunta de si es posible que los ciudadanos cambien su voto porque vieron que los presidentes de otros países apoyan a un candidato, Esteban Gálvez, de la consultora GDP indicó que “Definitivamente, quien se ha metido en la campaña de Colombia oficialmente fue el presidente Noboa en Ecuador, cuando sale con el candidato Abelardo de la Espriella y anuncia en el tema arancelario. Naturalmente, usted bien menciona que tuvimos pronunciamientos de Milei, José Antonio Cast en Chile, María Corina Machado, esto más que generar que la gente vote, les puede poner o no tono presidencial a sus candidatos”.

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Ante una posible renuncia del presidente Petro para “ponerse al frente” de la campaña de Iván Cepeda, Gálvez dijo que no le conviene de ninguna manera a Cepeda “creemos que esto manda un mensaje difícil para la institucionalidad colombiana y de pronto les puede servir en los siguientes 19 días para que la narrativa que emociona de Petro no le falte a Cepeda, pero ese 21 de junio va a ser muy importante porque Gustavo Petro no sería presidente, sería la doctora Francia Márquez, naturalmente, si el Congreso acepta la renuncia”, puntualizó.

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