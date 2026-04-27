Nueva encuesta presidencial: Cepeda sigue tomando ventaja ante Valencia y De La Espriella

Según la última encuesta dada a conocer por Invamer, el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda se ubicó como favorito con el 44,3% de intención de voto, mientras Paloma Valencia alcanza el 21,5% y Abelardo De la Espriella el 19,8%.

Más abajo aparecen Claudia López (3,6%), Sergio Fajardo (2,5%). El voto en blanco se ubica en 4,8%.

El estudio también incluye otros nombres en contienda:

Santiago Botero (1,4%)

Luis Gilberto Murillo (0,4%)

Carlos Caicedo (0,4%)

Mauricio Lizcano (0,4%)

Miguel Uribe Londoño (0,4%)

Sondra Macollins (0,2%)

Roy Barreras (0,1%)

Gustavo Matamoros (0,0%)

Los resultados de esta encuesta de Invamer indican que el abogado Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Firmes por la Patria, pasaría a un escenario de segunda vuelta a disputar la Presidencia con Iván Cepeda.

De la Espriella, quien pasó de tener el 18,9 % en intención de voto en febrero al 21,5 % en abril, también subió en un posible escenario de segunda vuelta, pasando del 37,4 % en el mes de febrero al 42,6 % de intención de voto en abril.

Escenario segunda vuelta

Iván cepeda contra Abelardo la Estrella

Iván Cepeda 54.6%

Abelardo de la Estrella 42.6%

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Iván cepeda contra Paloma Valencia

Iván Cepeda 51.2%

Paloma Valencia 46.6%

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Iván Cepeda contra Sergio Fajardo

Iván Cepeda 59.8%

Sergio Fajardo 36.4%

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Presidente Gustavo Petro

En la encuesta también preguntó sobre la imagen favorable o desfavorable del presidente Gustavo Petro.

A la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como Presidente de Colombia?, la opción aprueba marca un 47,3 % y la Desaprueba un 48,9 %.

La desaprobación del mandatario nacional pasó de estar en 46 % en febrero de este año a 48, 9 % en abril.

Registraduría

Según la encuesta Invamer, el panorama hacia las elecciones de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil se mantiene una de las instituciones con mejor imagen favorable en el país.

A pesar de las presiones políticas y los retos de cara a las elecciones presidenciales de 2026, los datos revelan: