25 abr 2026 Actualizado 16:30

Centro Democrático alerta de un posible atentado contra el candidato Iván Cepeda

El Centro Democrático también le solicitó al Gobierno Nacional garantizar las medidas de seguridad.

Iván Cepeda y logo del Centro Democrático. Fotos: Getty Images y Centro Democrático.

Iván Cepeda y logo del Centro Democrático. Fotos: Getty Images y Centro Democrático.

Iván Cepeda y logo del Centro Democrático. Fotos: Getty Images y Centro Democrático.

A través de su cuenta de X, el Centro Democrático alertó de un posible atentado contra el candidato presidencial Iván Cepeda.

El comunicado emitido por el partido político advierte que el posible atentado se realizaría en La Dorada y le pide al Gobierno Nacional garantizar las medidas de seguridad.

Cabe recordar que hace apenas tres días, durante un consejo de seguridad, el presidente Gustavo Petro dijo haber recibido información sobre un posible atentado contra el candidato Iván Cepeda.

De acuerdo con el presidente, desde el valle de Tenza en Boyacá, hay un control mafioso que estaría planeando un atentado contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Fuentes que presenté muestran un posible atentado… grupos con muchas armas están entrando al Valle de Tenza”, aseguró el mandatario.

Este es el comunicado del Centro Democrático:

