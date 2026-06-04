Abogado que tuteló a De la Espriella explica por qué pidió prohibir uso de la camiseta de Colombia

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Abogado que demandó a De la Espriella explica por qué pidió prohibir uso de la camiseta de Colombia

La controversia por la decisión judicial que ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella abstenerse de utilizar la camiseta de la selección Colombia en actos de campaña sigue generando reacciones. En entrevista con Caracol Radio, el abogado Wilman Bocanegra, autor de la acción de tutela, explicó los motivos que lo llevaron a acudir a la justicia.

Bocanegra aseguró que la tutela nació después de vivir una situación que calificó como discriminatoria mientras observaba un partido de la Selección Colombia.

Según relató, se encontraba leyendo material político relacionado con Iván Cepeda cuando varias personas comenzaron a insultarlo y a señalarlo por sus posiciones ideológicas.

“Me trataron de guerrillero, me dijeron palabras muy groseras y sentí que estaban vulnerando mis derechos fundamentales”, afirmó durante la entrevista.

¿Por qué relacionó la situación con la camiseta de la Selección?

El abogado explicó que decidió presentar la acción judicial porque considera que Abelardo de la Espriella ha utilizado de manera recurrente la camiseta de la Selección Colombia como un símbolo asociado a su proyecto político.

A su juicio, esto puede transmitir el mensaje de que la Selección Nacional respalda una corriente política determinada.

“Pienso que la camiseta de la Selección Colombia nos representa a todos por igual y no debería utilizarse para generar divisiones políticas”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: