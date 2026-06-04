Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 jun 2026 Actualizado 21:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Dos PuntosDos PuntosDos Puntos

Abogado que tuteló a De la Espriella explica por qué pidió prohibir uso de la camiseta de Colombia

Wilman Ramiro Bocanegra explicó en Dos Puntos cuáles fueron los motivos por los que tuteló al candidato presidencial

Abogado que demandó a De la Espriella explica por qué pidió prohibir uso de la camiseta de Colombia

Abogado que demandó a De la Espriella explica por qué pidió prohibir uso de la camiseta de Colombia

00:00:0013:55:45
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

La controversia por la decisión judicial que ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella abstenerse de utilizar la camiseta de la selección Colombia en actos de campaña sigue generando reacciones. En entrevista con Caracol Radio, el abogado Wilman Bocanegra, autor de la acción de tutela, explicó los motivos que lo llevaron a acudir a la justicia.

Bocanegra aseguró que la tutela nació después de vivir una situación que calificó como discriminatoria mientras observaba un partido de la Selección Colombia.

Según relató, se encontraba leyendo material político relacionado con Iván Cepeda cuando varias personas comenzaron a insultarlo y a señalarlo por sus posiciones ideológicas.

“Me trataron de guerrillero, me dijeron palabras muy groseras y sentí que estaban vulnerando mis derechos fundamentales”, afirmó durante la entrevista.

¿Por qué relacionó la situación con la camiseta de la Selección?

El abogado explicó que decidió presentar la acción judicial porque considera que Abelardo de la Espriella ha utilizado de manera recurrente la camiseta de la Selección Colombia como un símbolo asociado a su proyecto político.

A su juicio, esto puede transmitir el mensaje de que la Selección Nacional respalda una corriente política determinada.

“Pienso que la camiseta de la Selección Colombia nos representa a todos por igual y no debería utilizarse para generar divisiones políticas”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0013:55:45
Descargar
Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir